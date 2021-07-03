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فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 06:09 مساءً - أدمن 50 دقيقة مضت المرصد 14 زيارة
صحيفة المرصد: حذر أطباء من تناول عصير العنب مع الأدوية رغم احتوائه على العديد من مضادات الأكسدة التي تحمي من الإصابة بكثير من الأمراض.
ويعد عصير العنب من أفضل العصائر التي تشعرك بالانتعاش في فصل الصيف، فيما حذرت الدراسات الحديثة من تناول عصير العنب مع الأدوية.
وقالت الخبيرة والطبيبة، كيلسي لورانز، العاملة في مؤسسة “Graciously Nourished”، إن فيتامين ك هو أحد العناصر الغذائية الأساسية التي تساعد على تجلط الدم، حيث إن نقص فيتامين ك يمكن أن يؤدي إلى زيادة الكدمات أو النزيف المفرط عندما يصاب الإنسان بجرح لأنه لا يوجد ما يكفي في الجسد لمساعدة الدمك على التجلط، وفق صحيفة “أخبار اليوم” المصرية.
ودعت لورانز الأشخاص الذين يتناولون أدوية مسيلة للدماء، للحذر من تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين ك لأن ذلك قد يكون سبب في الإصابة بالجلطات والموت المحتم.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: لماذا يحذر الأطباء من تناول عصير العنب مع الأدوية؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.