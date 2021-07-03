تراند الفن: تدريبات بدنية متنوعة للاعبي الأهلي استعدادًا لسموحة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 06:09 مساءً - قاد كابلو رانجواجا، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات بدنية متنوعة للاعبين في مران اليوم السبت، الذي يأتي استعدادا لمواجهة سموحة.

وقاد يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق، تدريبات قوية لرباعي حراسة المرمى، محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، خلال مران اليوم الختامي استعدادا لمباراة سموحة.

ويلتقي الأهلي مع نظيره سموحة في التاسعة مساء غد الأحد على استاد الإسكندرية، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز، حيث يدخل الفريق معسكرا مغلقا اليوم عقب انتهاء المران الأخير.

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