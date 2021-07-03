تراند الفن: بالفيديو.. مختص يروي أغرب قصص الطلاق بين زوجين.. امرأة تشترط 7 شروط 5 للقط و2 لها!

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 06:09 مساءً - صحيفة المرصد : كشف عضو الجمعية العلمية للقرآن الكريم، باسم السبعي، أسباب ارتفاع نسب الزواج والطلاق خلال جائحة كورونا، مستعرضًا أغرب أسباب الانفصال بين الأزواج، في المملكة.

وقال باسم السبعي خلال لقائه في برنامج “mbc في أسبوع”: مشاهير السوشيال ميديا لهم جوانب سلبية وإيجابية، انا ادعوهم جميعاً أن يكون لهم لبنة صالحة في المجتمع، لأن لهم تأثير كبير، هؤلاء المشاهير دخلوا كل بيت”.

وتابع: “الإنسان الذي يجلس في مجالس الصلح بين الأزواج، يجد بعض الأشياء، أذكر رجل قارب من الـ 60 والمرأة قاربت من الـ 50، وجاءت المرأة وقالت أبغى أطلق، ليش؟، قالت ضربني، الزوج طارت عيونه، متى ضربتك؟”.

وواصل: “قالت المرأة لزوجها، فاكر ذاك اليوم، فرد الزوج عارف الكلام هذا حصل قبل 8 سنوات، والله يا حبيبي جبنا 3 (بزوره) بعدها، وبعد ما تكلم المصلحين مع المرأة، وجدوا عندها أخت منفصلة عن زوجها، وقاعدة تزن على أختها أنتي أيش تبغي من زوجك؟ وتحرضها على الطلاق”.

وروى باسم السبعي قصة طريفة: “امرأة عندها “قطو” ولما جئنا في مجلس الصلح اشترطت 7 شروط، 5 منها للقطو و2 لها، والله هذا شيء انا حاضره”.