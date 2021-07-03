تراند الفن: 27 يوليو.. الحكم في إعادة إجراءات محاكمة المتهم الثالث بقضية “فساد المليار دولار”

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 06:09 مساءً - أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار سامى زين الدين، إعادة إجراءات محاكمة المتهم الثالث بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ “فساد المليار دولار”، لجلسة 27 يوليو المقبل.

وكانت قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة 3 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ “فساد المليار دولار” بالسجن المؤبد، مع رد المبالغ المستولى عليها.

وصدر القرار برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي ومحمد محمد محيى الدين وكامل سمير كامل، وأمانة سر شريف محمد على ومحمد فاروق.

وكان النائب العام أمر بإحالة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ “فساد المليار دولار” إلى محكمة الجنايات لاتهامهم باختلاس نحو مليار دولار من أموال شركة “تراى أوشن للبترول” وتهريبها إلى الخارج.

وباشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسى المحامى العام الأول تحقيقاتها فى القضية، وثبت قيام المتهم الأول محمد محفوظ الأنصارى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “تراى أوشن” بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة (ocs) ببنكى (عودة) بسويسرا و(قطر الوطنى) بإجمالي 9.5 مليون دولار استولى عليها لنفسه.

كما أثبتت التحقيقات قيام المتهم الثانى بتحويل عدة مبالغ لحساب شركة “mh” للتجارة والتوريدات المحدودة المملوكة له ببنوك “بنك قطر الوطنى بالقاهرة والدوحة وعودة بالقاهرة وبالدوحة”، التى أسسها خصيصا ليتخذها ستارا لتحويل الأموال إلى حساباته، لإضفاء المسئولية عليها بإجمالي مبلغ 4.272.500 مليون دولار فضلا عن قيامه بتحويل عدة مبالغ لحسابه الشخصى ببنك قطر الوطنى بالدوحة بإجمالي مبلغ 4.453.443 دولار واستولى على تلك المبالغ لنفسه.

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