تراند الفن: “برلمانية الوفد”: قاعدة 3 يوليو من أهم القواعد الموجودة في المنطقة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 06:09 مساءً - قال محيى بدراوي، مستشار الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن الإنجاز الكبير الذى شاهدنا اليوم خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب علي الساحل الشمالي الغربي لمصر فخر لكل مواطن مصري لأن هذا الإنجاز إضافة قوية وقلعة جديدة لحماية الأمن القومي المصري.

وأضاف أن هذا الإنجاز يأتي ضمن منظومة القواعد البحرية المصرية، وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تكون بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.

وقال محيى بدراوي إن تدشين قاعدة 3 يوليو البحرية بمثابة رسالة قوية لكل من تسول له نفسه المساس بالأمن القومي المصري والعربي، مؤكدا أنها تعد من أهم القواعد الموجودة في المنطقة.

وأشاد مستشار الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بجهود وقدرة القوات المسلحة المصرية الباسلة على تأمين المياه الاقتصادية والتصدي لأعداء الوطن.

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