تراند الفن: تمهيدًا لرحيل كيبا.. تشيلسي يستهدف حارس مرمى من الدوري الألماني

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 06:09 مساءً - يستهدف نادي تشيلسي الإنجليزي، التعاقد مع أحد حراس الدوري الألماني الممتاز “بوندسليجا” في إطار الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك ليكون ضم قائمة الفريق للموسم المقبل رفقة إدواردو ميندي وكيبا الذي يستعد للرحيل.

وبحسب موقع “DeichStube” الألماني، فتوماس توخيل يظهر في الفترة الأخيرة اهتمامًا بحارس مرمى فريق فيردر بريمن، جيري بافلينكا، لضمه في الانتقالات الصيفية.

وتشير التقارير إلى أن كيبا يدرس مغادرة تشيلسي في الفترة المقبلة، وذلك بعد عدم حصوله على دقائق مرضية في الموسم الأخير عقب قدوم إدواردو ميندي.

جدير بالذكر أن تشيلسي أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج”، وذلك برصيد 67 نقطة.

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