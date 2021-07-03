تراند الفن: بسبب كورونا.. ولاية صفاقس التونسية توقف إبرام عقود الزواج

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 05:10 مساءً - أصدرت بلدية صفاقس التونسية بيانًا، اليوم السبت، توجه فيه بتوقف إبرام عقود الزواج وغلق قاعة الأفراح والمؤتمرات، وفقًا لإذاعة نسمة التونسية.

وقالت البلدية في بيانها: “تبعًا لتوصيات اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة المنعقدة، يوم أمس الجمعة 2 يوليو 2021 بمقر ولاية صفاقس التي أقرت جملة من التوصيات”.

وتابعت: “يعلم رئيس بلدية صفاقس العموم عن توقف إبرام عقود القران، وغلق قاعة الأفراح والمؤتمرات البلدية”.

من جهة أخرى، قررت اللجنة الجهوية (المحلية) لمجابهة الكوارث بولاية بنابل، اليوم السبت، غلق الولاية ومنع التنقل منها وإليها، وفرض حجر صحي موجه مشدد بكافة معتمديات الولاية، وذلك بداية من غد الأحد 4 يوليو.

وأعلن وزير النقل التونسي معز شقشوق، اليوم، فرض الحجر الصحي الموجه في ولاية المهدية وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف الوزير، على هامش اجتماع لجنة مجابهة الكوارث بالمهدية، أنه لا بد من تجاوز العراقيل التي تحول دون تركيز مستشفى ميداني وتوفير المعدات والتجهيزات الطبية والموارد البشرية اللازمة، في ظل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.

من جهة أخرى، تمحورت أعمال جلسة اللجنة الجهوية لمجابهة انتشار فيروس كورونا في تونس، التي عقدت صباح اليوم السبت، في مقر ولاية قبلي تحت إشراف وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية ووزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة كمال الدوخ، حول متابعة تطور الوضع الوبائي بالجهة وأهم الإجراءات التي تم اتخاذها للحد من انتشار العدوى ببعض المعتمديات.

وأوضح والي قبلي، منصف شلاغمية، خلال الجلسة، أنه أمام تفاقم المؤشر التراكمي للحالات الإيجابية بكل من معتمدية سوق الأحد ليصل إلى حدود 287،1 حالة على كل 100 ألف ساكن وإلى حدود 403 حالات على كل مئة ألف ساكن بمعتمدية الفوار، فإنه تقرر تشديد الحجر الصحي الموجه بمعتمدية سوق الأحد وفرض الحجر الصحي الشامل بمعتمدية الفوار عبر تطبيق حظر التجوال من الساعة الثامنة ليلًا إلى الخامسة صباحًا من اليوم الموالي ومنع الدخول والخروج إلى هذه المعتمدية إلا للحالات القصوى.

كما تم تعليق الصلوات الخمس وصلاة الجمعة بكافة مساجد المنطقة ومنع إقامة الأسواق الأسبوعية بمختلف التجمعات السكانية بمعتمدية الفوار، علاوة على ضمان تزويد المنطقة بحاجياتها من المواد الأساسية والحرص على تطبيق البروتوكولات الصحية بمراكز الامتحانات، مشيرًا إلى أنه وبالتعاون مع المصالح الصحية فإنه من المنتظر أن يتم قريبًا فتح مركزين محليين للتلاقيح بكل من الفوار وسوق الأحد لتقريب الخدمات من الأهالي.

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