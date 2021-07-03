فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 05:10 مساءً - أعلن ياروسلاف شيلهافي، المدير الفني لمنتخب التشيك، تشكيل الفريق الأساسي لمواجهة نظيره الدنمارك، بعد قليل ضمن منافسات دور الثمانية من كأس أمم أوروبا يورو 2020، بعد قليل.
وجاء تشكيل التشيك كالتالي:
حراسة المرمى: فاتشليك
الدفاع:كولوتسكا – كوفال – كالاس – باريك
الوسط: هوليس – سوتشيك – ماسوبوست
الهجوم: سيفيتش – باتريك شيك -بوريل
وفي نفس الوقت جاء تشكيل الدنمارك الذي أعلنه كاسبر هيولماند، المدير الفني كالتالي:
حراسة المرمى: شمايكل
الدفاع: كاير – كريستنسين – فيسترجارد -مايلي
الوسط: ستريجر – هويبيرج – ديلاني
الهجوم: دولبيرج -دامسجارد -برايثوايت
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: التشكيلة الرسمية لمباراة التشيك والدنمارك في يورو 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.