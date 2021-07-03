تراند الفن: التشكيلة الرسمية لمباراة التشيك والدنمارك في يورو 2020

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 05:10 مساءً - أعلن ياروسلاف شيلهافي، المدير الفني لمنتخب التشيك، تشكيل الفريق الأساسي لمواجهة نظيره الدنمارك، بعد قليل ضمن منافسات دور الثمانية من كأس أمم أوروبا يورو 2020، بعد قليل.

وجاء تشكيل التشيك كالتالي:

حراسة المرمى: فاتشليك

الدفاع:كولوتسكا – كوفال – كالاس – باريك

الوسط: هوليس – سوتشيك – ماسوبوست

الهجوم: سيفيتش – باتريك شيك -بوريل

وفي نفس الوقت جاء تشكيل الدنمارك الذي أعلنه كاسبر هيولماند، المدير الفني كالتالي:

حراسة المرمى: شمايكل

الدفاع: كاير – كريستنسين – فيسترجارد -مايلي

الوسط: ستريجر – هويبيرج – ديلاني

الهجوم: دولبيرج -دامسجارد -برايثوايت

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