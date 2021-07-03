تراند الفن: تفاصيل تعديل قوانين عملة بيتكوين والأرباح الجديدة بعد خسارتها نحو 50%

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 05:10 مساءً - صحيفة المرصد: أصبح تعدين عملة بيتكوين المشفرة، أسهل بكثير وأكثر ربحية، بعد التعديلات التي تم اتخاذها مؤخرًا، ودخلت حيز التنفيذ بداية من اليوم السبت.

وكان من المعروف منذ شهور، أن أكثر من نصف معدني العملة المشفرة في العالم، توقفوا عن العمل مع قيام الصين بقمع التعدين، ولكن الأمور تغيرت الآن، حسبما أعلنت العربية.

وتم تعديل قوانين وخطوات عملة بيتكوين، وذلك للتأكد من أن إنتاجية المعدنين لا تستمر في الانحدار، وهذا التعديل الذي دخل حيز التنفيذ في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، وهذا يعني أن المزيد من الأموال تذهب إلى المعدنين الذين يظلون متصلين بالإنترنت.

وسيقوم معدنو بيتكوين، بتشغيل برنامج عبر جهاز الحاسب، لمحاولة حل لغز قبل أي شخص آخر، وحل هذا اللغز هو ما يكمل الكتلة، وهي عملية تنشئ عملة بيتكوين جديدة، وتحدّث دفتر الأستاذ الرقمي لتتبع جميع معاملات بيتكوين.

والجدير بالذكر أن الصين تعتبر مركزًا لمعدني بيتكوين، حيث تشير التقديرات السابقة إلى أن ما بين 65 و 75% من تعدين بيتكوين في العالم حدث هناك.

وقادت الحكومة الصينية، حملة أدت إلى إقصاء معدني العملة المشفرة في البلاد، لتتأثر المنطقة الجغرافية المستهدفة بأكثر من 50% من الشبكة لأول مرة في تاريخ العملة المشفرة.