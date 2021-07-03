تراند الفن: المطلق يكشف حكم لبس العباءة النسائية الملونة بدلاً من السوداء.. وهكذا علق على اختلاف الأئمة بشأن تغطية وجه المرأة!

صحيفة المرصد: أوضح المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، أنه لا يشترط لون محدد ومعيَّن للعباءة والحجاب للمرأة، إذا لم يكن فيه فتنة أو تبرُّج، أو كان لافتًا للأنظار.

وقال “المطلق”: “اللون الذي لا يلفت نظر الرجال يجوز، كل لون لا يكون فيه فتنة ولا تبرُّج يجوز”، موضحا:”إذا كان في لون عباءة المرأة تبرُّج أو فتنة فإنه لا يجوز”.

وحول اختلاف العلماء في تغطية وجه المرأة، رأى “المطلق” أن جَمال المرأة يكمن في الوجه، موضحا أنه لا يوجد شيء ليس فيه اختلاف، والخلاف بين الأئمة كثير.