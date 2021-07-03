تراند الفن: ضبط قضايا تهرب ضريبي بـ9 مليارات جنيه خلال أسبوع

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 04:10 مساءً - تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها، ما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.

وأسفرت الجهود الأمنية خلال أسبوع، في مجال قضايا التهرب الضريبي والأموال العام، من 822 قضية ضرائب عامة، 1005 قضايا تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، و425 قضية في مجال الجمارك، 51 قضية في مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، 886 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، 1124 قضية تحرى مدين ولجان فحص.

كما تم ضبط 39 قضية في مجالات “اتجار بالنقد الأجنبي وتحويلات مالية غير مشروعة وتوظيف أموال وتهريب جمركي وتعامل في النقد الأجنبي وتسوق شبكي”، و15 قضية في مجالات “اختلاس المال العام والاستيلاء عليه وتسهيل الاستيلاء عليه”، 29 قضية “بطاقات ائتمان واحتيال مصرفي احتيال عبر الإنترنت – غسل أموال – كسب غير مشروع” بقيمة بلغت 9،155،049،017 جنيه، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها وذلك خلال أسبوع.

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