تراند الفن: «العدل»: 6 خطوات لإنشاء «سند لأمر» إلكترونياً عبر منصّة نافذ

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 04:10 مساءً - حددت وزارة العدل، عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، خطوات إنشاء “سند لأمر” إلكترونياً عبر منصّة نافذ (هنا الرابط).

وتشمل خطوات إنشاء “سند لأمر” إلكترونياً ما يلي:

1- التسجيل في منصة نافذ

2- اختيار طلب إصدار سند

3- التحقق من بيانات الطرف الآخر

4- توثيق موافقة المدين

5- قبول وإنشاء السند لأمر

6- أرشفة السند في المنصة

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