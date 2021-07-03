تراند الفن: “رحلات إلى شواطئ النار” لحسين عبد القادر يشارك في معرض الكتاب

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 04:10 مساءً - صدر حديثا كتاب رحلات إلى شواطئ النار للكاتب الصحفي حسين عبد القادر، والذي يشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52 والتي تستمر حتى 15 يوليو.

يتناول الكتاب أهم القصص والمواقف التي تعرضت لها حسين عبد القادر خلال رحلاته الصحفية في المناطق الملتهبة حول العالم والتي يدين بالفضل في إتمامها إلى مؤسسة “أخبار اليوم” وأستاذه الراحل إبراهيم سعده الذي أتاح له السفر في مهام صحفية في معظم بلدان العالم.

يضيف عبد القادر: “وكان من هذه الحكايات حواري مع” بنازير بوتو” رئيسة وزراء باكستان التي التقيتها داخل حطام السفارة المصرية في العاصمة الباكستانية إسلام آباد التي فجرها تنظيم الجهاد الإرهابي، وكان حواري معها الذي فجر نشره في “أخبار اليوم” قنبلة باعترافها بامتلاك باكستان لبرنامج نووي.

ويواصل عبد القادر: وفي أرتيريا أثناء تغطية حربها مع أثيوبيا كانت المفاجأة وجود مدينة كاملة “مصوع” تتحدث اللغة العربية باللهجة المصرية وأيضا بملامح سمراء مصرية لأكتشف أنهم أحفاد الجيش المصري الذي أرسله محمد علي لتأمين منابع النيل وفي مشاركتي معاركهم على جبهات القتال وقتها ضد إثيوبيا كان هؤلاء من اشجع المقاتلين شراسة ضد عدوهم الإثيوبي.

ويوضح عبد القادر، أنه في مطار تونس ورغم أني كنت عضو الوفد الرسمي لوزارة الداخلية مصاحبا لقيادات الوزارة في مؤتمر وزراء الداخلية العرب، فقد تم احتجازي على ذمة النشرة الحمراء للإنتربول الدولي لتشابه كل بياناتي الشخصية مع بيانات مجرم هارب محكوم عليه بالإعدام لقتله زوجته، ولم ينقذني سوى اسم والدتي الذي يختلف عن اسم أم القاتل. وتتوالي القصص والحكايات في رحلات إلى ” شواطئ من نار” الذي يعرضه جناح دار.

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