تراند الفن: رفع 30 طن مخلفات صلبة وقمامة بالمنيا

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 04:10 مساءً - واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، اليوم السبت، حملاتها التفتيشية والرقابية المكثفة بالأسواق والمطاعم والمحال التجارية والمقاهي والكافتيريات والمخابز والصيدليات، ورفع المخلفات الصلبة والقمامة والأتربة والتراكمات بالمدينة، لتوفير بيئة صحة ونظيفة، حفاظًا على سلامة المواطنين.

وقال العميد محمد صلاح أبو كريشة، رئيس المدينة، إن الحملات التفتيشية والرقابية أسفرت عن تحرير عدد 20 محضرًا أشغال طريق عبارة عن: “تندات، ومضلات، وبروز، واشغال رصيف”، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرًا أن ليس هناك تهاون في تطبيق القانون والضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه بمخالفته، لتسهيل حركة المواطنين والقضاء علي ظاهرة الازدحام والاختناق المروري.

وأضاف “أبو كريشة” في بيان له، أن تم رفع عدد 30 طن من المخلفات الصلبة والقمامة والأتربة والتراكمات بالمدينة ونقلها للظهير الصحراوي، لتوفير بيئة صحية ونظيفة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، مؤكدًا استمرار تلك الحملات التفتيشية علي نطاق المدينة والقرب، لرفع كفاءة منظومة النظافة تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لتوفير بيئة صحية جيدة خالية من الأمراض والأوبئة وخاصة في ظل مكافحة أنتشار عدوي فيروس كورونا المستجد والحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة والقري التابعة له

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وجه باستمرار تنظيم الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، حملات رفع كفاءة منظومة النظافة العامة من خلال إزالة تراكمات القمامة من الشوارع العامة والميادين الرئيسية، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية للأعمدة الإنارة، وتمهيد الطرق، ومتابعة التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الوقائية الاحترازية من خلال المرور على المطاعم والمقاهي ووسائل النقل العام ومواقف السيارات.

من جانبها، حررت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، 41 مخالفة لعدم ارتداء المواطنين الكمامات الواقية حيث تم تطبيق الغرامات الفورية على المواطنين، وذلك من خلال المرور على المطاعم والمقاهي ووسائل النقل العام ومواقف السيارات، لمتابعة مدي التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، كما تم رفع تراكمات القمامة والمخلفات من الشوارع الرئيسية بحي وسط المدينة، بالإضافة لإجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بقرية بني محمد سلطان.

وتابعت الوحدة المحلية لمركز بني مزار، مدي التزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتطبيق الغرامات الفورية على المخالفين، كما نظمت الوحدة المحلية لمركز العدوة، حملة لرفع تراكمات القمامة بالشوارع الرئيسية للمركز.

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