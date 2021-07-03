تراند الفن: تفاصيل اختبارات المهنة للمصريين العاملين بالسعودية (خاص)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 04:10 مساءً - بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في المملكة العربية السعودية، الخميس الماضي، إجراءات التحقق مـن امتلاك العاملين في عديد من المهن الحرفية التخصصية للمهارات اللازمة لتأديتها، ضمن مراحل الفحص المهني، حيث إنه من المقرر أن يبدأ التحقق بشكل تدريجي يتناسب مع حجم المنشأة، بحيث تكون المرحلة الأخيرة في مطلع يناير من عام 2022.

ومن جانبه، قال محمد سليم، مسئول الصفحة الرسمية للجالية المصرية في السعودية، إن هذا القرار سيتم تطبيقه على عدة مراحل، بحيث يبدأ بالمنشآت العملاقة بشكل مبدئي التي تضم 3 آلاف عامل فأكثر، ثم المنشآت الكبيرة التي تضم 500 عامل إلى 2999، ومن ثم المنشآت المتوسطة التي يعمل بها من 50 إلى 499 عاملًا، وأخيرًا المنشآت الصغيرة التي تنقسم إلى فئة صغيرة (أ) يتراوح عمالها من 6 إلى 49 عاملًا، وفئة (ب) من عامل إلى 5 عمال.

وأضاف سليم، في تصريحات خاصة لـ”القاهرة 24″، أن القرار يُطبق لأول مرة، ولكنه لم يُسبب قلقًا للمصريين، مشيرًا إلى أن الفحص المهني مثل الاختبار، حيث يتعرض له المصري الذي يعمل بالمهن الحرفية التخصصية مثل مجال المعمار من حيث أعمال البناء والكهرباء والسباكة وغيرها، مؤكدًا أن العامل الذي لم ينجح في الاختبار مسموح له أن يُعيده مرة أخرى، وإذا لم ينجح في المرة الثانية لم تُجدد له الإقامة ويعود إلى بلده.

كما أوضح سليم الذي يقيم في السعودية ويعمل محاسبًا في إحدى الشركات الكبيرة أن القرار لم يتم تطبيقه فقط على الجالية المصرية الموجودة في المملكة العربية السعودية حاليًا، بل أيضًا على من يقدم ورق عمله لأول مرة داخل المملكة، مُشيرًا إلى أنه سيتم خضوعه لاختبارات لفحص المهني عن طريق مراكز ستتعاقد السفارة معها بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أطلقت في تاريخ 7 مارس 2021 برنامج “الفحص المهني” وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وذلك ‎للارتقاء بجودة عمل الأيدي العاملة في سوق العمل السعودي، بالإضافة إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة وتعزيز الإنتاجية والحد من تدفق العمالة غير المؤهلة لسوق العمل في المملكة، والإسهام في تطوير مهارات القوى العاملة، وفق مقاييس عالمية لتلبية احتياجات السوق.

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