فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 04:10 مساءً - صحيفة المرصد: بثت إمارة منطقة تبوك مقطعًا مصورًا لشواطئ محافظة ضباء الخلابة، والمناظر الطبيعية. وحظي الفيديو بتفاعل وانتشار واسع بمنصات التواصل الاجتماعي، حيث يدل جمال شواطئ تبوك على التطور الملموس في مختلف المجالات بالمنطقة. وتتميز مدينة ضباء في منطقة تبوك بهوية سياحية خاصة لتنوع طبيعتها البرية والبحرية والتاريخية حتى أضحت توصف بـ”لؤلؤة البحر الأحمر” من قبل الزوار والمصطافين الذين اتخذوا من شواطئها ومسطحاتها الخضراء مقصداً للاستمتاع وقضاء الأوقات الجميلة على ضفاف البحر الأحمر.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مناظر مثيرة من شواطىء “ضباء “بكاميرا طائرة مسيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.