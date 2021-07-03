فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 04:10 مساءً - صحيفة المرصد: كشف المختص في طب الأعشاب الدكتور إبراهيم العريفي، عن كيفية تحول خلطات الأعشاب إلى سموم في جسم الإنسان.
وقال “العريفي خلال حواره ببرنامج “120” المذاع على قناة “الإخبارية”:”أنصح الإنسان بأن يأخذ الأشياء التي يعرفها مثل الكمون واليانسون وإكليل الجبل، فهذه معروفة ومتداولة في المنازل”.
وأضاف “العريفي”:”لما تسوي خليط من الأعشاب مع العسل ممكن ينتج سمًا، ويخزن في الأسواق لفترة طويلة وللأسف خطأ وخطر”.
وحول مقولة “اسأل مجرب ولا تسأل طبيب”، رأى “العريفي”:” العطارة دخلت في فراغ نظامي من عشرات السنوات، وتتقاذفها الجهات الرقابية ما بين الصحة والبلديات والآن هيئة الغذاء والدواء”.
وأوضح أن الرقابة على محلات العطارة يفترض أن تسلم للصحة، ولكن أسند الأمر ما بين الأمانات والبلديات، بالإشتراك مع هيئة الغذاء والدواء.
وتابع:”هيئة الغذاء والدواء لها جهودا كبيرة من ناحية التركيبات والمستودعات، وفي بعض المستودعات بمحلات العطارة يوجد بها فئران ومتدنية المستوى رغم الرقابة الشديدة عليها”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بالفيديو: العريفي يكشف كيف تتحول الأعشاب إلى سموم خطيرة في الجسم .. ويؤكد: بعض مستودعات العطارة بها فئران على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.