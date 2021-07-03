شوف عروض جرير لاب توب حتي الثلاثاء 6 ابريل 2021 عروض الصيف

عروض جرير لاب توب من أكثر العروض التي يهتم بها عدد كبير من الراغبين في شراء لاب توب. وتقدم جرير أقوى الخصومات على اللاب توب الحديثة التي تتوفر من كافة الشركات الرائدة. ويمكنك الحصول على اللاب توب الذي يناسبك حيث توفر العديد من اللاب توب التابعة لشركات عالمية. مثل لاب توب هواوي ولاب توب مايكروسوفت. ولا توب اتش بي، ولاب توب اسوس، ولاب توب ديل. والكثير من أنواع اللاب توب الرائعة الأخري.

عروض جرير لاب توب

اخر عروض جرير لاب توب بها الكثير من انواع اللاب توب المتنوعة لكي تستطيع العثور على لاب بامكانيات تناسب استخدامات والمتطلبات التي تحتاجها. وأبرز أنواع اللاب توب التي توفرها مكتبة جرير في مجلة عروضها الاسبوعية هي:

أقوي عروض جرير لاب توب بها لاب هواوي ميت بوك اكس برو المميز الذي يتوفر برامات 16 جيجا بايت. مع معالج قوي كور أي 7 وهارد 1 تيرا بايت بسعر 5.249 ريال بدلاً من سعر 6999 ريال أي سوف توفر حوالي 1750 ريال.

عروض لاب توب جرير تضم لاب توب ماك بوك برو 2020 بمعالج كور أي 5 ورامات 16 جيجا بايت. بسعر 8.549 ريال.

يمكنك الحصول علي لاب توب اتش بي اكس 360 بمعالج كور أي 3 ورامات 4 جيجا بايت بسعر 2299 ريال.

تضم عروض مكتبة جرير الاسبوعية علي لاب توب مايكروسوفت المميز بمعالج كور أي 7 ورامات 16 جيجا بايت بسعر 5699 ريال.

عروض مكتبة جرير لاب توب

عروض جرير لاب توب 2021 بها اللاب المميز المقدم من شركة أسوس وهو اسوس فيفو بوك 14 بمعالج كور أي 3. ورامات 4 جيجا بايت بسعر 2249 ريال.

عروض لاب توب جرير اليوم بها لاب اسوس زين بوك بمعالج كور أي 7. ورامات 16 جيجا بايت رام بسعر 7399 ريال.

كما تضم العروض لاب توب اتش بي نوت بوك 15 بوصة بمعالج كور أي 5 ورامات 4 جيجا بايت بسعر 1999 ريال.

عروض جرير لاب توب 2021