- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض مكتبة جرير علي الجوالات والتلفزيونات حتي الثلاثاء 6 يوليو 2021 في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض مكتبة جرير الاسبوعية علي الجوالات والتلفزيونات من أكثر العروض التي شهدت إقبال كبيرة من جانب عملاء جرير. في المملكة العربية السعودية ونقدم لكم في هذا المقال جميع عروض جرير الجديدة. والتي تضم الكثير من الهواتف الذكية الحديثة التي يمكنك الحصول عليها بأقوى العروض والخصومات.
عروض مكتبة جرير
توفر مكتبة جرير اليوم خصومات على مجموعة متميزة من الهواتف الحديثة مثل جوال شاومي ريدمي نوت 10 اس. بسعة 128 جيجا بايت. ورامات 6 جيجا بايت. وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير. سعر الهاتف 849 ريال بدلاً من 899 ريال. أي سوف توفر 50 ريال من سعر الهاتف. وتضم أيضا جوال لينوفو كي 12 نوت بسعة تخزين 128 جيجا بايت. ورامات 4 جيجا بايت. ويتوفر بسعر 629 ريال بدلاً من 729 ريال أي سوف توفر 100 ريال.
عروض مكتبة جرير للجوالات
تشمل عروض جرير للجوالات اليوم على جوال فيفو اكس 60 بسعة 256 جيجا بايت ورامات 12 جيجا بايت رام وهو بامكانيات خرافية بالفعل. ويمكنك الحصول عليه بسعر 2699 ريال سعودي. وهاتف آيفون 12 المفضل والذي يبحث عنه الكثير من الأشخاص وتوفرة جرير بسعر 3399 ريال بدلاً من 3799 ريال.
عروض جرير للجوالات بها جوال هواوي ميت 40 برو الرائد في الأسواق السعودية في الفترة الاخيرة. بسعة 256 جيجا بايت ورامات 8 جيجا بايت رام. توفرة جرير بسعر 3699 ريال بدلاً من 4099 ريال أي سوف توفر 400 ريال من سعر الهاتف. ويمكنك شراء هاتف هواوي لينوفو 7 وهو من أكثر الهواتف مبيعا لامكانياتة المتميزة ويمكنك الحصول علية بسعر 1649 جيجا بايت.
عروض جرير علي التلفزيونات
تضم عروض جرير اليوم عروض رائعة على اللابتوب والتلفزيونات وأبرز العروض علي شاشات التلفزيون هي:
- تلفزيون سوني بحجم 65 بوصة وبدقة عرض 4K بسعر 3599 ريال.
- يمكنك شراء تلفزيون سامسونج بحجم 65 بوصة بسعر 3699 ريال.
- تضم عروض جرير تلفزيونات علي تلفزيون هاير الرائد 58 بوصة بسعر 2049 ريال.
- عروض جرير لاب توب توفر لاب اسوس برامات 16 جيجا بايت وهارد 512 وشاشة 13.3 مع معالج كور أي 5 بسعر 3799 ريال.
- كما توفر لك جرير لاب توب هواوي ميت بوك بسعر 2999 ريال؟
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض مكتبة جرير علي الجوالات والتلفزيونات حتي الثلاثاء 6 يوليو 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.