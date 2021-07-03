نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض مكتبة جرير علي الجوالات والتلفزيونات حتي الثلاثاء 6 يوليو 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض مكتبة جرير الاسبوعية علي الجوالات والتلفزيونات من أكثر العروض التي شهدت إقبال كبيرة من جانب عملاء جرير. في المملكة العربية السعودية ونقدم لكم في هذا المقال جميع عروض جرير الجديدة. والتي تضم الكثير من الهواتف الذكية الحديثة التي يمكنك الحصول عليها بأقوى العروض والخصومات.

عروض مكتبة جرير

توفر مكتبة جرير اليوم خصومات على مجموعة متميزة من الهواتف الحديثة مثل جوال شاومي ريدمي نوت 10 اس. بسعة 128 جيجا بايت. ورامات 6 جيجا بايت. وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير. سعر الهاتف 849 ريال بدلاً من 899 ريال. أي سوف توفر 50 ريال من سعر الهاتف. وتضم أيضا جوال لينوفو كي 12 نوت بسعة تخزين 128 جيجا بايت. ورامات 4 جيجا بايت. ويتوفر بسعر 629 ريال بدلاً من 729 ريال أي سوف توفر 100 ريال.

عروض مكتبة جرير للجوالات

تشمل عروض جرير للجوالات اليوم على جوال فيفو اكس 60 بسعة 256 جيجا بايت ورامات 12 جيجا بايت رام وهو بامكانيات خرافية بالفعل. ويمكنك الحصول عليه بسعر 2699 ريال سعودي. وهاتف آيفون 12 المفضل والذي يبحث عنه الكثير من الأشخاص وتوفرة جرير بسعر 3399 ريال بدلاً من 3799 ريال.

عروض جرير للجوالات بها جوال هواوي ميت 40 برو الرائد في الأسواق السعودية في الفترة الاخيرة. بسعة 256 جيجا بايت ورامات 8 جيجا بايت رام. توفرة جرير بسعر 3699 ريال بدلاً من 4099 ريال أي سوف توفر 400 ريال من سعر الهاتف. ويمكنك شراء هاتف هواوي لينوفو 7 وهو من أكثر الهواتف مبيعا لامكانياتة المتميزة ويمكنك الحصول علية بسعر 1649 جيجا بايت.

عروض جرير علي التلفزيونات

تضم عروض جرير اليوم عروض رائعة على اللابتوب والتلفزيونات وأبرز العروض علي شاشات التلفزيون هي: