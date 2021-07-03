شوف عروض بنده الأسبوعية 50% خصم علي جميع المنتجات خلال شهر يوليو

عروض بنده الأسبوعي، عروض أسواق بنده التجارية في المملكة العربية السعودية يفضلها جميع العملاء السعوديين ودائماً ما ينتظرون موعد العروض التي ستقوم بطرحها، ومن الجدير بالذكر أن هذه الأسواق التجارية تقوم بفرض العروض على كل المنتجات التي تتوافر في أسواقها التجارية، وأيضاً تعرض هذه العروض للعملاء من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها ويقوم الكثير بالشراء من خلاله.

عروض بنده الأسبوعية

أسواق بنده التجارية قامت في الفترة الأخيرة بعرض صفحة إلكترونية خاصة بها، وذلك الأمر بناء على طلب الكثير من العملاء، وذلك لكي يقوموا بمعرفة موعد العروض وأيضاً الاطلاع على خصومات بنده، كما أنها توفر لهم الكثير من الخصومات والمزايا في هذا الموقع، وأيضاً تقوم بعرض عروض يومية من خلاله.

خصومات بنده الشهرية رقائق كلوقز كرنشي 500 جم 17 ريال سعودي بدلاً من سعر 26 ريال سعودي. تخفيضات بنده اليوم زبدة الفول السوداني ناعمة أو خشنة ق دي 510 جم 10 ريال سعودي بدلاً من سعر 16 ريال سعودي. تنزيلات بنده اليومية عسل الغابة السوداء جرين فارمز عبوة 500 جم 49 ريال سعودي بدلاً من سعر 71 ريال سعودي. خصومات بنده الأسبوعية عسل سدر المنصب عبوة 1 كجم 92 ريال سعودي بدلاً من سعر 125 ريال سعودي. تنزيلات بنده الشهرية محلى ستيفانا 125 جم 11 ريال سعودي بدلاً من سعر 19 ريال سعودي.

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العروض الأسبوعية المقدمة من أسواق بنده

تخفيضات بنده الأسبوعية رقائق الألياف عضوي خالي من الجلوتين هولسوم 300 جم 19 ريال سعودي بدلاً من سعره 26 ريال سعودي. عروض بنده الشهرية زيت زيتون عضوي نادك عبوة 250 جم 8 ريال سعودي بدلاً من سعر 15 ريال سعودي. خصومات بنده اليوم مايونيز خفيف فودي 946 جم 12 ريال سعودي بدلاً من سعر 17 ريال سعودي. تخفيضات بنده الشهرية زبدة الفول السوداني بينت باتر 454 جم 26 ريال سعودي بدلاً من سعر 27 ريال سعودي.

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