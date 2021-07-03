تراند الفن: محاولة انتحار عارضة أزياء يمنية داخل سجن حوثي بعد اتهامها بالدعارة وتعرضها لاعتداء جسدي في المعتقل

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 03:09 مساءً - صحيفة المرصد: أقدمت عارضة الأزياء اليمنية انتصار الحمادي المسجونة في صنعاء على محاولة انتحار، فقد تم إنقاذ “الحمادي” في اللحظة الأخيرة، لكنها كانت في حالة حرجة.

ومن جانبها، أوضحت جماعات حقوقية ومحامي عارضة الأزياء اليمنية انتصار الحمادي المحتجزة في سجن في صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون؛ أنها حاولت الانتحار.

ولفتت منظمة العفو الدولية سابقًا، إلى أنها “استُجوبت أثناء اعتقالها وهي معصوبة العينين، وتعرضت للإيذاء الجسدي واللفظي، وتعرضت لإهانات عنصرية وأجبرت على الاعتراف بارتكاب عدة جرائم، بما في ذلك حيازة المخدرات والدعارة”.

وكانت انتصار الحمادي البالغة من العمر 19 عامًا أوقفت في 20 فبراير عند نقطة تفتيش في صنعاء بينما كانت في طريقها إلى جلسة تصوير، فيما لم يكشف الحوثيون الذين يسيطرون على العاصمة ومعظم شمال اليمن أي معلومات عن قضيتها.

وشمل بيان مركز الخليج لحقوق الإنسان أن حمادي، وهي ممثلة أيضًا، “نقلت يوم الاثنين إلى مستشفى داخل السجن المركزي في صنعاء بعد محاولتها الانتحار”.

كما نقل مركز الخليج لحقوق الإنسان عن تقارير صحافية، أن “طفلًا برفقة أمه المسجونة لمح وجهها وهو يتحول إلى اللون الأزرق، بعد أن حاولت شنق نفسها وسارع بإخبار الجميع. تم إنقاذها في اللحظة الأخيرة لكنها كانت في حالة حرجة”.