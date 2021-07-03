فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 03:09 مساءً - صحيفة المرصد : كشفت وسائل إعلام إسرائيلية مُطلعة معلومات عن خطط عسكرية تفصيلية لضرب المفاعلات النووية الإيرانية. وذكرت المصادر بحسب “سكاي نيوز” ، أن إسرائيل أطلعت الجانب الأميركي على هذه الخطط، خلال الزيارات الأخيرة للمسؤولين العسكريين الإسرائيليين إلى واشنطن. وكانت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية واسعة الانتشار، نقلت في تقرير تفصيلي جدول أعمال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي الأسبوع الماضي، ومضامين الرسائل السياسية والعسكرية الواضحة التي نقلها للجانب الأميركي، من خلال سلسلة الاجتماعات التي عقدها مع المسؤولين الأميركيين، محذراً من إمكانية عودة الولايات المُتحدة إلى الاتفاق النووي مع إيران، حسب الشروط التقليدية التي كانت في اتفاقية عام 2015، والتي يراها الجانب الإسرائيلي مُقدمة لإمكانية حصول إيران على أسلحة نووية. وفي التفاصيل، قالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية إن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، أخبر نظيره الأميركي مارك ميلي ووزير الدفاع لويد أوستن ورئيس جهاز المخابرات الأميركي وليام بيرنز بأن إسرائيل اتخذت قراراً نهائياً بإحباط البرنامج النووي الإيراني، وأن القرار صار محسوماً بالنسبة لها منذ نهاية عام 2019، وأن الجيش الإسرائيلي أعد ثلاث خطط عسكرية تفصيلية للهجوم على المنشئات والمواقع ذات العلاقة بالبرنامج النووي الإيراني. وذكرت الصحيفة أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق بنيامين نتانياهو خصصت ميزانيات مالية ضخمة لتحقيق أهداف تلك الخطط العسكرية، وأن الحكومة الجديدة برئاسة نفتالي بنيت تعهدت للمؤسسة العسكرية الإسرائيلية بإضافة ميزانيات أخرى لما تعهدت به الحكومة السابقة، لتكون الخطط الثلاث في أعلى درجات الجاهزية لحظة صدور القرار السياسي بالتنفيذ.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: إسرائيل تجهز 3 خطط عسكرية لضرب منشآت إيران النووية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.