فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 03:09 مساءً - صحيفة المرصد: عرضت قناة “الإخبارية” قصة المواطن مايكل الدوسري، الذي تزوج من “فلبينية” وأصبح عمدة مأكولات الجالية الفلبينية بالرياض. ومايكل هو اسم أطلقه عليه الحي الذي عاش فيه بالفلبين لتعلم اللغة الإنجليزية. الأطرش في الزفة

وقال مايكل إنه بعدما أنهى دراسته في كلية تقنية عمل بإحدى الشركات فكان العامل “الميكانيكي” يتحدث الإنجليزي بطلاقة بينما هو مثل “الأطرش في الزفة” بحسب وصفه. وأضاف: بعت سيارتي وسافرت للفلبين وكانت الخطة الإقامة 3 شهور لكنها امتدت لعام ونصف، ثم عاد للمملكة متقنا اللغتين الإنجليزية والفلبينية ومعه زوجته من هناك. وأوضح مايكل بأن الفلبينية تحب الاهتمام بزوجها وتفعل له كل شيء وكأنها ممرضة ومستوصف قائلا “مريحة رأسي”. احترافه لطعام الفلبين

وحول سر احترافه لطعام الفلبين ذكر التقرير أن زوجته توحمت ذات مرة على طعام لا يوجد إلا في شوارع بلادها فسافر لإحضاره. وقال إنه كان ينزل بملابسه العادية ويقول للفلبينيين إنه مسكين وحالته صعبة ويعمل معهم وينظف معهم وليلا يذهب إلى الفندق وكل أسبوع يعود لمنطقة زوجته فكانت تجهز له أشياء وتعلمه عليها حتى تعلم اللغة والطعام الفلبيني. وبين أنه الآن افتتح مطعم صغير مختص بالمأكولات الفلبينية، وحين عرفوا وجود نسب معهم أصبحت مشهور لدى المقيمين الفلبينيين وصار الآن العمدة “مايكل” بالنسبة لهم.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بالفيديو.. قصة المواطن مايكل الدوسري الذي أصبح عمدة المأكولات الفلبينية في الرياض! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.