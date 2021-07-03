تراند الفن: روسيا تلزم شركات التواصل الاجتماعي بفتح مكاتب في موسكو

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 03:09 مساءً - أظهرت وثيقة نشرتها حكومة روسيا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقع قانونًا يلزم منصات التواصل الاجتماعي الأجنبية بفتح مكاتب في روسيا.

يعد ذلك أحدث تحرك من جانب موسكو لممارسة سيطرة أكبر على شركات التكنولوجيا الكبرى، وتحرص السلطات الروسية على تعزيز سيطرتها على الإنترنت وتقليل اعتمادها على الشركات والدول الأجنبية.

واعترضت روسيا في الفترة الماضية، خلال عدد من الأزمات التي حدثت في البلاد، على استخدام المعارضين السياسيين للكرملين منصات وسائل التواصل الاجتماعي الأجنبية لتنظيم ما تقول إنها احتجاجات غير قانونية وإعلان التحقيقات ذات الصبغة السياسية في الفساد المزعوم.

وفرضت موسكو غرامة على الشركات لفشلها في حذف المحتوى الذي تقول إنه غير قانوني، مما أدى إلى إبطاء سرعة تويتر كعقوبة، كما فتحت قضية جديدة ضد شركة ألفابت المالكة لشركة جوجل بسبب خرقها تشريعات البيانات الشخصية.

وجاء في القانون الجديد أن الكيان الأجنبي الذي ينفذ أنشطة عبر الإنترنت في روسيا ملزم بإنشاء فرع أو فتح مكتب أو إنشاء كيان قانوني روسي.

وقال ألكسندر خينشتاين، رئيس لجنة سياسة المعلومات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس الدوما، مجلس النواب الروسي: إن القانون ينطبق على عمالقة الإنترنت الذين يبلغ عدد جمهورهم اليومي في روسيا 500 ألف شخص على الأقل.

وكتب عبر قناة تيليجرام الخاصة به أنه يجب على الشركات تسجيل حساب شخصي عبر موقع Roskomnadzor الإلكتروني، منظم الاتصالات الحكومية في روسيا.

أكد واضعو مشروع القانون أن هناك حاجة لإنشاء فرع محلي، وإلا فإن المواقع الأجنبية ستكون خارج نطاق الولاية القضائية لروسيا.

وتواجه مواقع الويب والمنظمات التي لا توافق على التشريع وتفشل في إنشاء مكتب محلي إجراءات عقابية. مثل تصنيفها على أنها غير متوافقة في محركات البحث، أو إزالتها من نتائج البحث، أو حظرها من الإعلان في البلد..

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.