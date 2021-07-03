تراند الفن: معاقبة رئيس قطاع بهيئة مشروعات التنمية الزراعية بسبب 6 مليارات جنيه

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 02:09 مساءً - قررت المحكمة التأديبية العليا معاقبة رئيس قطاع بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، باللوم، لتحريره خطابًا تضمن أن عقد الأرض حول ملكية الشركة المصرية الكويتية للاستصلاح الزراعي 26 ألف فدان بالعياط ما زال ساريًا، ولم يفسخ بالمخالفة للحقيقة مما ترتب عليه صدور حكم قضائي بإنهاء الخصومة، وعدم سداد 6 مليارات جنيه مقدم فرق سعر على أساس أن 23 ألف فدان من المساحة أراضي بناء وليست زراعة.

وكانت النيابة الإدارية، أقامت الدعوى التأديبية 71 لسنة 63 قضائية عليا بتاريخ 17 مارس 2021 ضد “م. م” رئيس قطاع دراسات المشروعات الزراعية والملكية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لتوقيعه على كتابي الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة إلى مدير عام الإدارة العامة للري بالجيزة، وتضمين الكتاب الأول أن العقد المبرم بين الهيئة بوصفها بائعًا وشركة إيجيبت جلف للتنمية والاستثمار (الشركة المصرية الكويتية للاستصلاح الزراعي) سابقًا بوصفها مشتريًا في 16 فبراير 2002 على قطعة الأرض البور الكائنة بمركز العياط بالجيزة والبالغ مساحتها 26 ألف فدان، بغرض الاستصلاح والاستزراع مازال ساريًا، ولم يتخذ أي إجراء لفسخ هذا العقد حتى تاريخ هذا الكتاب.

يأتي ذلك بالإضافة إلى تضمين الكتاب الثاني التأكيد على صحة الكتاب الأول، بالمخالفة لما تضمنه قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته المنعقدة 28 فبراير 2011 بفسخ عقد البيع؛ ما أدى إلى تقديم الشركة صورة ذلك الكتاب بالدعوى القضائية المقامة منها ضد رئيس الهيئة وأخرين رقم (38227) لسنة 65ق، ومن ثم صدور حكم القضاء الإداري بإنهاء الخصومة استنادًا على سحب الهيئة قرار الفسخ بناءً على ما تضمنه كتاب الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة.

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