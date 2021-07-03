تراند الفن: «الحصيني»: اليوم أول الجوزاء.. مدتها 26 يومًا وفيها رياح السموم ويبلغ الحر أشده

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 02:09 مساءً - توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، أن يكون ‏اليوم السبت أول أيام الجوزاء ومدتها 26 يومًا، وتظهر فيها ‏‏”الهقعة” و”الهنعة” ولكل واحدة منهما 13 يوماً.‏

وتابع الحصيني، عبر حسابه في “تويتر”، أنه في الجوزاء تكثر رياح السموم، ويبلغ ‏الحر أشده، وتبدأ بواكير النخل بطرح الرطب في المدينة ‏والأحساء ثم الرياض، وتزرع فيه بعض الخضار كالقرع ‏والكوسة، وينقص فيه النهار ويزيد الليل.‏

وأضاف: تقول العرب “إذا طلعت الجوزاء توقدت المعزاء ‏وكنست الظباء وعرقت العلباء وطاب الخباء، وإذا طلعت الهقعة‏، تقوص الناس للقلعة، ورجعوا عن النجعة، وأردفتها الهنعة”.‏

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق المدينة المنورة، الرياض، كما تنشط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض كذلك على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة تكون مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل إلى مترين على الجزء الأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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