تراند الفن: أول تعليق من علي زين بعد الانضمام إلى برشلونة (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 02:09 مساءً - أعرب علي زين، لاعب منتخب مصر لكرة اليد، عن سعادته بالانضمام إلى صفوف فريق برشلونة الإسباني، قادمًا من نادي الشارقة الإماراتي رسميًا.

وقال علي زين، في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للنادي:” بالطبع كان حلمي التواجد في برشلونة والإنضمام إلى الفريق وأتمنى أن أستطيع تقديم شيئ جيد في الموسم المقبل”.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي الإسباني، وقع علي زين على عقود انضمامه للنادي لمدة موسم واحد مع خيار التمديد ليصبح ثالث صفقات فريق برشلونة لليد.

يذكر أن علي زين انضم لصفوف الشارقة الإماراتي موسم 2018، قادمًا من نادي إكس إن بروفانس الفرنسي، وأسهم في تتويج الفريق بـ8 ألقاب محلية.

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