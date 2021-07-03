تراند الفن: تفاصيل مشاركة “معهد التخطيط القومي” بمعرض الكتاب

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 02:09 مساءً - يشارك معهد التخطيط القومي، برئاسة الدكتور علاء زهران، للعام الثالث في معرض القاهرة الدولي للكتاب خلال دورته الـ52، من خلال العديد من الإصدارات بين مجلات علمية، تقارير سنوية ومطبوعات صادرة عن المعهد.

يُعرف المعهد من خلال مشاركته بمعرض الكتاب بأنشطة المعهد كافة، ويقع تحديدًا في قاعة العرض الرئيسية رقم (3)، جناح (B46)، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وللوصول لموقع معهد التخطيط القومي، بمركز مصر للمعارض الدولية، ولحجز التذاكر إلكترونيًا ومجانًا يرجى الضغط على الرابط هنــــــــا

المشروعات البحثية والمطبوعات الدورية بالمعهد

ويضم جناح معهد التخطيط القومي عدة مشروعات بحثية، ومطبوعات دورية منها:

إصدارات معهد التخطيط القومي

يعرض جناح المعهد المطويات التي تحتوي على كل الشروط والمتطلبات اللازم توافرها للالتحاق ببرامج المعهد العلمية التي منها:

1- برنامج الماجستير المهني

يذكر أن برنامج الماجستير المهني في التخطيط للتنمية المستدامة هو أول برنامج متخصص في التخطيط للتنمية المستدامة في مصر الذي تم تصميمه ليواكب التطور العلمي والعملي على كل المستويات العالمية والمحلية في مجال التنمية المستدامة.

كما يركز البرنامج على تنمية مهارات العاملين في الجهات الحكومية المختلفة؛ لإعداد وتقييم الخطط المختلفة.

2- برنامج الماجستير الأكاديمي

بدأ المعهد البرنامج في 2008 ليسهم فـي بنـاء الكـوادر والقـدرات التخطيطيـة في الوزارات مـن خـلال مقرراتـه الدراســية المتخصصــة، والرسائل العلمية للباحثين، معتمدًا على نظام الساعات المعتمدة بهدف إتاحة الحرية للطالب لدراسة مجموعة من المقررات المحددة بساعات معتمدة.

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