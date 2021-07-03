شوف أجدد عروض اكسترا على الهواتف الذكية والإلكترونية بمناسبة العيد

أجدد عروض اكسترا الأسبوعية على الجوالات والهواتف الذكية، وتخفيضات جبارة بمناسبة العيد على أجدد وأشهر الماركات العالميه في الهواتف المحمولة مثل أوبو، هواوي، سامسونج، موتورولا، لينوفو وغيرهم العديد من الماركات العالمية الرائدة في صناعة الجوالات والاتصالات السلكية واللاسلكية والإلكترونيات، حيث تعتبر شركة أوبو الصينية مصنفة من أهم خمس شركات رائدة في هذا المجال عالمياً لعام 2019، ولا ننكر أيضاً قيمة ومكانة شركة سامسونج الكورية وشركة موتورولا الأمريكية في مجال التقنيات من حيث الإمكانيات والتقنيات الحديثة والجودة.

عروض اكسترا للجوالات:

تمثل هذه العروض الأسبوعية من مجموعة شركات اكسترا المحدودة للبيع بالتجزئة فرصة عظيمة للتسوق، واقتناء أفضل الماركات بأحدث التقنيات بأوفر الأسعار، كما يمكنكم أيضاً الإستفادة من العروض كاش وبالتقسيط شاملة ضريبة المبيعات عن طريق شركة تسهيل للتمويل لمدة 36 شهر، وإليكم أهم العروض كما يلي.

عرض الأكثر مبيعا على هاتف أوبو أي 93 سعة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق بسعر 999 ريال سعودي بدلاً من 1,199 ريال.

جوال فيفو في 20 إس إي يدعم الجيل الرابع، سعة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق الفاتح بسعر 999 ريال سعودي بدلاً من 1,199 ريال، بالإضافة إلى هدية شراء مجانية من إختيارك.

هاتف سامسونج نوت 20 الترا يدعم الجيل الخامس 5G، سعة 256 جيجا بايت متوفر باللون الأسود والأبيض بسعر 3,699 ريال سعودي بدلاً من 5,149 ريال.

جوال سامسونج جالاكسي اس 20 الترا سعة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأسود والأبيض بسعر 3,299 ريال سعودي بدلاً من 5,039 ريال.

عرض الأكثر مبيعا من اكسترا على هاتف جوال سامسونج جالاكسي زد فولد 2 سعة 256 جيجا بايت متوفر باللون البرونزي بسعر 6,199 ريال سعودي بدلاً من

العروض المحدودة للجوالات:

كما تقدم الشركة المتحدة للخدمات المالية ( تسهيل للتمويل) عرض العيد مع اكسترا وهو التمتع بخصم إضافي قيمته 5% على المشتريات من اكسترا بالإضافة إلى خصم قسطين من قيمة الأقساط وهذا العرض يسري لجميع العملاء اللذين يقومون بطلب التمويل من تسهيل ويستمر خلال الفترة من 27 يونيو وحتى 6 يوليو 2021، ولفترات السداد التي تبدأ من 24 شهر وحتى 36 شهراً وإليكم أفضل العروض المحدودة لهذا الأسبوع.

هاتف لينوفو كيه 12 والذي يدعم الجيل الرابع سعة 64 جيجا بايت متوفر باللون الرمادي بسعر 479 ريال سعودي بدلاً من 699 ريال.

جوال موتورولا جي 30، والذي يدعم الجيل الرابع، سعة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأسود بسعر 699 ريال سعودي بدلاً من 999 ريال.