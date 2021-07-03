تراند الفن: تعرف على قاعدة 3 يوليو البحرية بعد افتتاحها من السيسي بحضور شخصيات عربية

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 01:09 مساءً - افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي قاعدة 3 يوليو البحرية، حيث استعرض الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية عملية التطوير والتحديث التي تشهدها القوات البحرية في كافة التخصصات وبأحدث نظم القتال البحري العالمي، كذلك تطوير الجاهزية القتالية لحماية الحدود البحرية المصرية ضد كافة التهديدات والتحديات المحتملة من خلال انضمام احدث القطع البحرية المتطورة بالتزامن مع إنشاء قواعد بحرية تمثل مراكز ثقل لوجستية.

وقام موقع “القاهرة 24”، بجولة تفقدية نظمتها إدارة الشئون المعنوية لـ قاعدة 3 يوليو البحرية استعرض خلالها الفريق احمد خالد قائد القوات البحرية عملية التطوير والتحديث التي تشهدها القوات البحرية فى كافة التخصصات وبأحدث نظم القتال البحري العالمي، كذلك تطوير الجاهزية القتالية لحماية الحدود البحرية المصرية ضد كافة التهديدات والتحديات المحتملة من خلال انضمام احدث القطع البحرية المتطورة بالتزامن مع إنشاء قواعد بحرية تمثل مراكز ثقل لوجستية.

وتأتي أهمية قاعدة 3 يوليو البحرية الجديدة والتي تقع بمنطقة جرجوب وتعد إنجازًا جديدًا يضاف إلى إنجازات القوات المسلحة والتي تم إنشائها في إطار استراتيجية التطوير والتحديث الشامل للقوات المسلحة المصرية لتعلن جاهزيتها لكافة المهام التي توكل إليها من اتجاه البحر الأبيض المتوسط، لتحقيق المزيد من القدرات الإضافية لتأمين السواحل المصرية الشمالية ومجابهة التحديات الأمنية على امتداد مياهنا الإقليمية بالبحر الأبيض المتوسط.

وتقع القاعدة على امتداد ساحل البحر الأبيض المتوسط على مساحة تزيد عن (10) ملايين متر مربع، وهو موقع جغرافي فريد يحقق المزيد من القدرات الإضافية حيث تعد نقطة انطلاق هي الأكثر قربًا لمواجهة أي مخاطر محتملة من اتجاه البحر الأبيض المتوسط، موقع جغرافي فريد يتوافق مع كود القواعد البحرية العالمية.

وتنوعت مكونات قاعدة 3 يوليو البحرية لتشمل 74 منشآه بالإضافة إلى مهبط طائرات ملحق به قاعة لاستقبال كبار الزوار وعدد من ميادين التدريب ومركز للعمليات مزود بأحدث المنظومات.

وكما أن هناك أخر للتدريبات المشتركة فضلًا عن رصيف حربى بطول (1000) متر وعمق (14) متر، وعدد من الأرصفة التجارية بطول (2200) متر وعمق 17 متر وبرج لمراقبة الميناء بارتفاع (29) متر وحاجزين للأمواج بطول (3650) متر، ومن العمارات السكنية وميس للضباط و5 مباني للإعاشة وفندق بمساحة (6300) متر مربع وقاعة مؤتمرات تتسع لعدد (700) زائر، ومجمع للأنشطة الرياضية يضم (صالة رياضية مغطاة – صالتي إسكواش – صالة جيم – حمام سباحة أوليمبى) ومسرح مكشوف يسع (600 ) فرد ومبنى خدمات ونقطة طبية مجهزة ومسجد بمساحة 1100 متر، بالإضافي إلى بوابات بموانع قوية لحماية القاعدة، كما احتوت القاعدة على أسوار مزودة بكاميرات مراقبة تليفزيونية، وذلك لتكتمل منظومة التطوير بالقوات البحرية المصرية التي شهدت تطورًا كبيرًا ونقلة استراتيجية فريدة خلال السنوات الماضية من خلال امتلاكها لأكثر من قاعدة وأسطول وقطع بحرية ذات مستوى قتالي عالي.

ويتمثل الهدف الاستراتيجي لإنشاء قاعدة 3 يوليو البحرية في خلق كيان عسكري ومركز نقل جديد لمجابهة زيادة التهديدات والعدائيات على الاتجاه الاستراتيجي الغربي وسرعة رد الفعل لتأمين الحدود الاستراتيجية الغربية للدولة وحماية مقدراتها المتمثلة في تأمين خطوط المواصلات البحرية وحركة النقل البحري الصديق القادم من وإلى الغرب.

وتأكد القيادة السياسية المصرية وحرصها الدائم للوصول لمنظومة قتالية متكاملة وتكثيف إجراءات التأمين على كامل القطر المصري وتطوير نظم التسليح في كافة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة المصرية وردع كل من تسول له نفسة المساس بأمن مصر واستقرارها.

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