تراند الفن: “الرعاية الصحية”: أجنحة ذهبية وملكية لمتلقي الخدمات الطبية بمستشفيات الهيئة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 01:09 مساءً - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية أن كافة المنتفعين ومتلقي الخدمة الطبية بمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، بدءًا من محافظة بورسعيد والآن بالأقصر، يتمتعون بخدمات فندقية متعددة بداية من خدمات الغرف والوجبات الصحية الساخنة والمتميزة، فضلًا عن إتاحة الأجنحة الذهبية والملكية لتقديم أعلى مستوى من الضيافة والراحة النفسية للمنتفعين وفقًا لمعايير الفندقة العالمية.

من جانبه، أوضح دكتور شريف لاشين، مدير عام الإدارة العامة للخدمات الفندقية، المشرف العام على شؤون مقرات الهيئة، أن الخدمات الفندقية جزء لا يتجزأ عن الخدمة الطبية المتميزة واللائقة التي يتم تقديمها للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، فهي مجموعة الخدمات غير الطبية، التي من شأنها توفير معايير الراحة النفسية للمريض، طول فترة تواجده داخل المستشفى، بما يحسن انطباعه عن خدمات المستشفى، وتشمل 4 محاور رئيسية أولها الاستقبال، وخدمة العملاء وهو المنوط باستقبال ومتابعة المريض من لحظة دخوله حتى خروجه من المستشفى، ثم الإشراف الداخلي لمراقبة ومتابعة النظافة داخل المستشفى وخارجها، وتنظيم الأثاث والديكور، والصيانة غير الطبية، مرورًا بالاهتمام بالمساحات الخضراء بمحيط المستشفى وداخلها، ومتابعة الأغذية والمشروبات، والمنوط بها تقديم الوجبات للمرضى ولكل العاملين بالمستشفى بأعلى معايير السلامة والجودة، حيث يتم اختيار نوعية الطعام طبقًا للحالة الصحية للمريض، وأخيرًا المغسلة وأهميتها في نظافة المفروشات وتعقيمها وكيِّها.

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