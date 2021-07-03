تراند الفن: «التحالف»: تدمير زورقين مفخخين لمليشيا الحوثي أثناء الإعداد لهجوم وشيك

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 01:09 مساءً - أعلنت قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن اليوم السبت،إحباط عملية هجوم عدائي وشيك باستخدام زورقين مفخخين من ميليشيا الحوثي.

وأكدت قوات التحالف أنه تم تدمير الزورقين المفخخين بالصليف بمحافظة الحديدة أثناء التجهيز للعملية.

وأوضحت قوات التحالف أنالحوثين مستمرين في تهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية جنوبي البحر الأحمر واستمرار انتهاك ميليشيا الحوثي لاتفاق ستوكهولم بعمليات عدائية من الحديدة.

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