تراند الفن: “التعليم” تنشر امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الثانوية العامة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 01:09 مساءً - نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، امتحانات المواد غير المضافة للمجموع وهي التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد، ومادة الإحصاء وتراجمها، لطلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021، بالمدارس الرسمية والخاصة والدولية والنيل ومدارس المتفوقين “STEM” وطلاب الدمج والمكفوفين.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة الدخول عبر الرابط التالي لطباعة الامتحانات وإجاباتها قبل الدخول للامتحانات النهائية: https://moe.gov.eg/ar/exams-subjects-outside/

فيما أعلنت الوزارة في وقت سابق أن امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع على شكل بوكليت، حيث يقوم الطالب بطباعته من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة والإجابة عنه وتسليمه لرئيس لجنة السير في أول أيام الامتحان؛ تمهيدًا لتسليمها للجنة النظام والمراقبة المختصة، أما بالنسبة لطلاب المدارس الدولية فيكون التسليم للجنة النظام والمراقبة المختصة عن طريق مندوب المدرسة.

وبالنسبة للطلاب المكفوفين سيتم إتاحة الامتحانات على الموقع الرسمي للوزارة “نسخة مبصر” وتسليم الطالب في أول أيام الامتحان “نسخة برايل” أوراق إجابة وللطالب الحق في الاختيار بين الإجابة عن تلك المواد بمرافق أو اجابتها بطريقة “برايل”.

وأشارت الوزارة إلى أنه بالنسبة لمادة اللغة العربية فقط لطلاب المدارس الدولية سيتم إتاحتها “كراسة الأسئلة” على الموقع الإلكتروني للوزارة بعد أداء طلاب المدارس الرسمية والخاصة لها طبقًا للجدول المعلن وعلى أن يتم الإجابة عنها في نفس ورقة الأسئلة، وتكون طريق تسليمها للجنة النظام والمراقبة عن طريق مندوب المدرسة أسوة بمواد التربية الدينية والتربية الوطنية.

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