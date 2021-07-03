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فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 01:09 مساءً - أدمن 23 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة
صحيفة المرصد: قالت المخرجة السورية لورين عيسى، إن زواجها من المخرج الراحل عبد الخالق الغانم، كان سريّاً في بدايته وإنها الزوجة الثانية.
وأضافت لورين عيسى: “بأول زواجنا كان شبه سري؛ لأن أغلب الوسط عرف بزواجنا، لكن قبل وفاته الله يرحمه بسنتين أعلنا الخبر بشكل عام، ما كنت أطلعه بسنابي كتير لأسباب خاصة”.
وأشارت: “أنا الزوجة الثانية وأطفال ما عندي لأن قبل لا يتعالج من سرطان البروستاتة طلب نتزوج وأنا رفضت بسبب (شيء معين) وبعد علاجه من سرطان البروستاتة شاء الله وتزوجنا وهذا أكبر دليل على إني تزوجته عن حب وبدون مصالح”.
وتابعت لورين عيسى،قائلة: “على فكرة السبب اللي رفضت الزواج منه في البداية كان هذا السبب هو نفسه نهاية حياته، طبعاً لا أقصد مرضه ولكن شيء لن يتخيله عقلك (والأقدار بيد الله) الله يرحمه ويغفر له”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: لورين عيسى تكشف عن مفاجأة بشأن زواجها من الراحل عبدالخالق الغانم.. وتوضح سر رفضها الارتباط به في البداية! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.