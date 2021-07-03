تراند الفن: لورين عيسى تكشف عن مفاجأة بشأن زواجها من الراحل عبدالخالق الغانم.. وتوضح سر رفضها الارتباط به في البداية!

صحيفة المرصد: قالت المخرجة السورية لورين عيسى، إن زواجها من المخرج الراحل عبد الخالق الغانم، كان سريّاً في بدايته وإنها الزوجة الثانية.

وأضافت لورين عيسى: “بأول زواجنا كان شبه سري؛ لأن أغلب الوسط عرف بزواجنا، لكن قبل وفاته الله يرحمه بسنتين أعلنا الخبر بشكل عام، ما كنت أطلعه بسنابي كتير لأسباب خاصة”.

وأشارت: “أنا الزوجة الثانية وأطفال ما عندي لأن قبل لا يتعالج من سرطان البروستاتة طلب نتزوج وأنا رفضت بسبب (شيء معين) وبعد علاجه من سرطان البروستاتة شاء الله وتزوجنا وهذا أكبر دليل على إني تزوجته عن حب وبدون مصالح”.

وتابعت لورين عيسى،قائلة: “على فكرة السبب اللي رفضت الزواج منه في البداية كان هذا السبب هو نفسه نهاية حياته، طبعاً لا أقصد مرضه ولكن شيء لن يتخيله عقلك (والأقدار بيد الله) الله يرحمه ويغفر له”.