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فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 01:09 مساءً - أدمن 15 دقيقة مضت المرصد 11 زيارة
صحيفة المرصد : كشف الإعلامي محمود سعد عن إصابة الفنانة ليلى طاهر بفيروس كورونا المستجد، لتنضم إلى قائمة النجوم الذين أصيبوا بالفيروس الخطير خلال الشهور الماضية.
جاء ذلك عقب اعتذار الفنانة المصرية عن الظهور في برنامج “باب الخلق” الذي يقدمه سعد على قناة النهار بعدما كانت ستحل ضيفة عليه، وأكدت أنه بمجرد شفائها سوف تلبي الدعوة.
وقال الإعلامي محمود سعد في الحلقة الماضية من البرنامج: “كان هناك موعد سوف يجمعنا مع الفنانة ليلى طاهر في البرنامج، لكنها اعتذرت بسبب إصابتها بفيروس كورونا، وأنها سوف تظهر في البرنامج عقب شفائها”.
وذكرت وسائل إعلام مصرية أن الحالة الصحية لليلى طاهر ليست بالحرجة، لكنها تخضع للعلاج في الوقت الحالي.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: إصابة الفنانة ليلى طاهر بفيروس كورونا.. وهذه تطورات حالتها الصحية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.