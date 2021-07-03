تراند الفن: إصابة الفنانة ليلى طاهر بفيروس كورونا.. وهذه تطورات حالتها الصحية

صحيفة المرصد : كشف الإعلامي محمود سعد عن إصابة الفنانة ليلى طاهر بفيروس كورونا المستجد، لتنضم إلى قائمة النجوم الذين أصيبوا بالفيروس الخطير خلال الشهور الماضية.

جاء ذلك عقب اعتذار الفنانة المصرية عن الظهور في برنامج “باب الخلق” الذي يقدمه سعد على قناة النهار بعدما كانت ستحل ضيفة عليه، وأكدت أنه بمجرد شفائها سوف تلبي الدعوة.

وقال الإعلامي محمود سعد في الحلقة الماضية من البرنامج: “كان هناك موعد سوف يجمعنا مع الفنانة ليلى طاهر في البرنامج، لكنها اعتذرت بسبب إصابتها بفيروس كورونا، وأنها سوف تظهر في البرنامج عقب شفائها”.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن الحالة الصحية لليلى طاهر ليست بالحرجة، لكنها تخضع للعلاج في الوقت الحالي.