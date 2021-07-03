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فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 01:09 مساءً - أدمن 31 ثانية مضت المرصد 1 زيارة
صحيفة المرصد : أفاد موقع “Stars and Stripes” المتخصص بالشؤون العسكرية، بأن الجيش الأمريكي أغلق 3 قواعد عسكرية في قطر ونقل معدات وجنود إلى الأردن.
ولفت الموقع إلى أن الولايات المتحدة أغلقت قواعد مترامية الأطراف في قطر كانت تستخدم كمستودعات لتخزين الأسلحة، وحولت الإمدادات المتبقية إلى الأردن، في خطوة قال محللون إنها تحسن من شروط واشنطن للتعامل مع إيران وتعكس الأولويات المتغيرة للجيش في المنطقة، بحسب روسيا اليوم.
وقال بيان للجيش الأمريكي الأسبوع الماضي إن قادة الجيش أغلقوا معسكر السيلية الرئيسية الشهر الماضي، إلى جانب معسكر السيلية الجنوبية، ونقطة إمداد بالذخيرة تسمى فالكون، مضيفا أن المعسكر كان بمثابة منطقة انطلاق أمامية للإمدادات الأمريكية في الشرق الأوسط، حيث يحتوي على 27 مستودعا لتخزين الدبابات وناقلات الجند المدرعة ومجموعة متنوعة من المعدات.
وقال بيان للقيادة المركزية الأمريكية إن الإمدادات من القواعد الثلاث، بالإضافة إلى مهمة دعم متمركزة هناك، أصبحت الآن جزءا من مجموعة دعم المنطقة في الأردن.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: قرار مفاجئ من الجيش الأمريكي بشأن قواعده العسكرية في قطر! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.