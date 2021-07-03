تراند الفن: متحدث الرئاسة: قاعدة 3 يوليو البحرية أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 01:09 مساءً - قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن قاعدة 3 يوليو البحرية، التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، تعد أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، مشيرًا إلى أن القاعدة تختص بتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية.

وافتتح الرئيس، اليوم، قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي لمصر، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، وبعض الضيوف من الدول العربية والأجنبية.

وتعد قاعدة 3 يوليو أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي.

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