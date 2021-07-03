تراند الفن: طرق ترشيد استهلاك التكييف تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 01:09 مساءً - تشهد البلاد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، منذ بداية فصل الصيف هذا العام، وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري، مشيرة إلى أنه يسود طقس شديد الحرارة رطب على معظم أنحاء البلاد، مع وجود شبورة مائية في الصباح الباكر ونشاط لحركة الرياح على بعض مناطق البلاد.

ومع بدء وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تطبيق أسعار الكهرباء الجديدة للعام المالي 2021-2022، بداية من يوم الخميس الماضي، يقدم “القاهرة 24” نصائح للمواطنين لترشيد استهلاك أجهزة التكييف خلال فصل الصيف وما يشهده من ارتفاع شديد في درجات حرارة الجو:-

1.عدم ترك جميع أبواب ونوافذ الغرفة مفتوحة أثناء تشغيله.

2.تقليل الإضاءة ومنع دخول أشعة الشمس داخل الغرفة.

3.التأكد من أن قدرة التكييف تتناسب مع مساحة المكان الذي سيتم وضعه فيه.

4.شراء جهاز التكييف الأكثر كفاءة وأقل استهلاكًا للكهرباء.

5.إجراء صيانة دورية لجهاز التكييف.

6.تنظيف فلاتر جهاز التكييف بشكل مستمر.

7.إزالة أي مصدر حراري داخل الغرفة، وذلك يتضمن “اللمبات الحرارية”.

8.ضبط التكييف على درجة 25 مئوية، وعدم استخدامه عندما تكون درجة حرارة الجو بنفس الدرجة.

9.التأكد من صحة الثرموستات المسؤول عن الإيقاف الذاتي عند الوصول إلى درجة الحرار التي تم ضبطه عليها.

10.تجنب أن يكون ثرموستات جهاز التكييف بالقرب من أي مصدر للحرارة.

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