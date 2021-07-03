تراند الفن: “الصحة العالمية” تثير القلق بتصريح غريب عن لقاحات كورونا ومتحور دلتا

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 01:09 مساءً - صحيفة المرصد: دعت منظمة الصحة العالمية لأخذ الحذر من المتحور دلتا من فيروس كورونا، وانتشاره على مدى واسع بين دول العالم.

ومن جانبه، قال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم، إنه تم رصد دلتا في 98 دولة على الأقل، موضحا أن دول العالم ليست بمأمن من الوباء بعد، بغض النظر عن مستوى التطعيم الذي تحظى به الدول.

ولفت تيدروس إلى أن هناك طريقتين للحد من انتشار دلتا، الأولى: الالتزام بقواعد العزل والتباعد وارتداء الكمامة، والثانية: المشاركات العادلة لمعدات الحماية والأكسجين واللقاحات بين كل دول العالم.

وأبان برنامج “العلوم في خمس”، الذي تبثه منظمة الصحة العالمية على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي أن متحور دلتا قادر على مقاومة الأجسام المضادة الموجودة في دماء الإنسان، وهو ما يعني أن هناك حاجة إلى مستوى أعلى من الأجسام المضادة للتغلب على هذا المتغير مقارنة بمتغير “ألفا”، على سبيل المثال.

وأوضح أن جميع اللقاحات المدرجة في قائمة الاستخدام الطارئ لمنظمة الصحة العالمية تحمي من الإصابة بأمراض خطيرة تؤدي إلى دخول مستشفيات أو الوفاة بسبب متحور دلتا.