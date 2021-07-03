نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد عيد الاضحي فلكيا 2021 .. كم باقي على موعد عيد الاضحي ومواعيد الصلاة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد عيد الاضحي فلكيا 2021 لقد هلت علينا الأشهر الحرم، وهل علينا أعظم شهور العام وهو شهر ذو الحجة وقدوم عيد الأضحى المبارك، العيد الذي ينتظره ملايين المسلمين حول العالم، ليقوم بالاضحية و التهليل بالتكبيرات راداة مناسك الحج، لذلك يبحث الكثيرون عن الموعد الذي حددته البحوث الفلكية السعودية ورؤية الهلال وهذا ما نوضحه هنا.

موعد عيد الاضحي فلكيا 2021

يتساءل ملايين المسلمين حول العالم عن موعد عيد الاضحي المبارك، حيث أن مركز الفلكي للمملكة العربية السعودية أن موعد يوم وقفة عرفة هو الإثنين 19 يوليو 2021م، وأيام عيد الأضحى الموافق للمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية هي:

وقفة عيد الاضحي: 19 يوليو 2021م.

أول أيام عيد الأضحى: 20 يوليو 2021م.

ثاني أيام عيد الأضحى: 21 يوليو 2021م.

ثالث أيام عيد الأضحى: 22 يوليو 2021م.

رابع أيام عيد الأضحى: 23 يوليو 2021م.

كما أن هلال عيد الأضحى المبارك متوافق مع السعودية ومصر معاً.

مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك

كما حددت وزارة الأوقاف مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك في جميع محافظات مصر، كما نبه على أن الصلاة ستقام في المساجد الكبرى التي تقام فيها صلاة الجمعة، كما حذر وزير الأوقاف جميع المصلين على الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، ومواقيت الصلاة هي:

القاهرة: صلاة عيد الأضحى (05:28) صباحًا.

الاسكندرية: صلاة عيد الأضحى (05:31) صباحًا.

دمياط، السويس: صلاة عيد الأضحى (05:23) صباحًا.

كفر الشيخ: صلاة عيد الأضحى (05:33) صباحًا.

البحيرة: صلاة عيد الأضحى (05:35) صباحًا.

المنصورة: صلاة عيد الأضحى (05:25) صباحًا.

الشرقية: صلاة عيد الأضحى (05:26) صباحًا.

المنوفية: صلاة عيد الأضحى (05:27) صباحًا.

القليوبية: صلاة عيد الأضحى (05:28) صباحًا.

الغربية، الإسماعيلية: صلاة عيد الأضحى (05:22) صباحًا.

المنيا، أسيوط، قنا: صلاة عيد الأضحى (05:33) صباحًا.

سوهاج: صلاة عيد الأضحى (05:34) صباحًا.

أسوان، الفيوم: صلاة عيد الأضحى (05:32) صباحًا.

السلوم: صلاة عيد الأضحى (05:42) صباحًا.

بني سويف، الأقصر، بورسعيد، جنوب سيناء: (05:21) صباحًا.

شمال سيناء: صلاة عيد الأضحى (05:24) صباحًا.

هذه هي مواقيت صلاة عيد الأضحى في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، وقدمنا لكم موعد عيد الاضحي المبارك لهذا العام 2021 في مصر والسعودية كل سنه والجميع بخير.