تراند الفن: يبلغ الحر أشده.. “الحصيني” يعلن أول أيام الجوزاء ويكشف تأثيرها وعدد أيامها!

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فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 11:09 صباحاً - أدمن 15 دقيقة مضت المرصد 11 زيارة
صحيفة المرصد: كشف الباحث في الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، أن اليوم (السبت) أول أيام الجوزاء ومدتها 26 يومًا، وتظهر فيها ”الهقعة” و”الهنعة” ولكل واحدة منهما 13 يوماً.
وأوضح الحصيني عبر حسابه بتويتر، أنه في الجوزاء تكثر رياح السموم، ويبلغ الحر أشده، وتبدأ بواكير النخل بطرح الرطب في المدينة والأحساء ثم الرياض، وتزرع فيه بعض الخضار كالقرع والكوسة، وينقص فيه النهار ويزيد الليل.
وأضاف: تقول العرب “إذا طلعت الجوزاء توقدت المعزاء وكنست الظباء وعرقت العلباء وطاب الخباء، وإذا طلعت الهقعة، تقوص الناس للقلعة، ورجعوا عن النجعة، وأردفتها الهنعة”.
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