تراند الفن: يبلغ الحر أشده.. “الحصيني” يعلن أول أيام الجوزاء ويكشف تأثيرها وعدد أيامها!

صحيفة المرصد: كشف الباحث في الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، أن ‏اليوم (السبت) أول أيام الجوزاء ومدتها 26 يومًا، وتظهر فيها ‏‏”الهقعة” و”الهنعة” ولكل واحدة منهما 13 يوماً.‏

وأوضح الحصيني عبر حسابه بتويتر، أنه في الجوزاء تكثر رياح السموم، ويبلغ ‏الحر أشده، وتبدأ بواكير النخل بطرح الرطب في المدينة ‏والأحساء ثم الرياض، وتزرع فيه بعض الخضار كالقرع ‏والكوسة، وينقص فيه النهار ويزيد الليل.‏

وأضاف: تقول العرب “إذا طلعت الجوزاء توقدت المعزاء ‏وكنست الظباء وعرقت العلباء وطاب الخباء، وإذا طلعت الهقعة‏، تقوص الناس للقلعة، ورجعوا عن النجعة، وأردفتها الهنعة”.‏