تراند الفن: وزير الرياضة يفتتح ملعبي كرة قدم بمحافظة الغربية (صور)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 11:09 صباحاً - وصل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم السبت، إلى محافظة الغربية، وكان في استقباله الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قبل بدء برنامج زيارته الذي يتضمن افتتاح ملعبي كرة القدم بنطاق قرية بنا أبوصير.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن جهود وزارة الشباب والرياضة لا تتوقف في دعم وتطوير كافة المنشآت في محافظات الجمهورية، ومساندة الشباب وتوسيع قاعدة ممارسي الرياضة، تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية الجديدة بتحسين حياة مواطنيها على كل شبر من أرض الوطن.

ومن المقرر أن يرافق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال افتتاح الملاعب كل من السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، أحمد الوكيل، مدير مديرية الشباب والرياضة بالغربية، وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب.

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