فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 11:09 صباحاً - صحيفة المرصد: كشف برنامج “مكافآت من أجل العدالة” التابع لوزارة الخارجية الأميركية، عن مكافأة مالية تصل إلى 4 ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات تقود للقيادي البارز في تنظيم القاعدة إبراهيم القوسي. وقال البرنامج في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “إبراهيم أحمد محمود القوسي هو قيادي بارز في تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وإرهابي مطلوب للعدالة”. وأشار “ترك هذا الإرهابي بلده السودان ليتلقى الأوامر من قيادة القاعدة في إيران ليعيث خرابا في اليمن وأهله. بلغ عن هذا الإرهابي من تنظيم القاعدة في اليمن”. فيما حدد البرنامج رقما خاصا للتواصل معه عبر تطبيقي “واتساب” و”تليغرام”، للإدلاء بأي معلومات تقود لقيادي القاعدة في اليمن. ويعرف إبراهيم القوسي، باسم الشيخ خبيب السوداني ومحمد صلاح أحمد، هو من قادة تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن. وولد القوسي في السودان وظهر في التسجيلات المصورة لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، حيث شجع على شن الهجمات المنفردة ضد الولايات المتحدة في مواد تجنيدية نشرت على الإنترنت، وفقا لبرنامج “مكافآت من أجل العدالة”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: أمريكا تعلن عن “مكافأة ضخمة” لمنْ يدلي بمعلومات حول قيادي بارز في تنظيم القاعدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.