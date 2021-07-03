شوف أحدث عروض بنده ماركتHyper Panda والعديد من الهدايا المقدمة ضمن عروض بنده الصفحة الرئيسية

أهم الخصومات والعروض يقدمها فقط هايبر بنده ماركت Hyper Panda market في جميع دول الخليج العربي، حيث يعتبر بنده ماركت من أكبر سلاسل محلات البيع بالتجزئة، ولكن بسعر الجملة في كثير من الدول، كما يقدم أيضاً العديد من المفاجآت والهدايا، وتعد عروض بنده اليوم، وعروضها الأسبوعية ضمن عروض بنده الصفحة الرئيسية في مجله بنده في موقع بندة الرسمي، ومن خلال موقع ثقفني الرسمي.

عروض بنده الأسبوعية في السعودية

يتوفر هذا الأسبوع لدى بنده ماركت Panda العديد من الخصومات، والتخفيضات القوية بالإضافة إلى الهدايا المقدمة من بنده، ومن ضمنها: عروض مميزة على الجبنة الموتزاريلا كاملة الدسم المبشورة من ماركة المراعي المميزة Al marai، كما يقدم هايبر بنده خصم مميز على الزبدة الطبيعية غير المملحة من المراعى، وأيضاً خصومات على الجبنة المربعات من المراعي لذيذة الطعم، وأيضاً على شرائح الجبنة الساندويتش، وشرائح الشيدر من نفس الماركة المميزة.

خصومات هايبر بنده ماركت اليوم

كما تتوفر تخفيضات مميزة جداً على المنتجات الغذائية المميزة من هايبر بندة في المملكة العربية السعودية، ومن هذه التخفيضات: تخفيض مميز على الحليب طويل الأجل من المراعي بالشكولاتة، كما يوجد خصم مميز على العسل الطبيعي بنكهة الزهور البرية من ماركة المراعي، وأيضاً خصم مميز على سموذي الفواكه المشكلة والتوت اللذيذة، وكذلك السعر المميز للبنة الفاخرة كاملة الدسم من المراعي Al marai.

عروض النص بالنص وأفضل الأسعار

يتوفر لدى هايبر بنده خصم مميز على البطاطس المقلية من ماركة ديل مونتي، وأيضاً سعر مميز لدجاج حلواني Halwani الشهي المعد للقلي، وكذلك تخفيض ممتاز على سعر الأيس كريم من ديري ميلك كادبوري Cadbury dairy milk، وأيضاً على الأيس كريم بسكويت ساندويتش من أوريو Oreo المميز المذاق،كما يتوفر خصم آخر على مربعات البف بستيري من ماركة سويتز، وعلى عجينة الكنافة من سويتز، وكذلك خصم مميز على فطيرة القمح الكامل، وكذلك الفطيرة السادة من قودي Goody، وعلى خضروات جود فوود Good food مميزة المذاق من بنده عبر موقع ثقفني.