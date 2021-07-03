تراند الفن: اليوم.. منتخب مصر للشباب يواجه نظيره السعودي فى نصف نهائي كأس العرب

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 10:09 صباحاً - يواجه منتخب مصر للشباب مواليد 2003 منتخب السعودية اليوم في تمام الساعة الخامسة عصرًا، وذلك بنصف نهائي بطولة كأس العرب، والتي تستضيفها مصر حاليا وحتى 7 يوليو الجاري.

وكان قد صعد المنتخب الوطني للشباب مواليد 2003 لنصف نهائي البطولة بعد أن حقق الفوز على طاجيكستان بنتيجة 3-0.

فيما استطاع المنتخب السعودي تحقيق الفوز على نظيره السنغالي بنتيجة 2/3 بربع النهائي، ليصعد لمواجهه الفراعنة بنصف نهائي البطولة.

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