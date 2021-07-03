تراند الفن: “التخطيط”: هدفنا الوصول بمشروع تمويل أهداف التنمية المستدامة بمصر لمصادر تمويل جديدة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 10:09 صباحاً - استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والوفد المرافق لها في مقر ديوان عام وزارة التخطيط، وذلك لبحث مستجدات مشروع “استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر”.

ويتم تنفيذ في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة وهيئة الأمم المتحدة بالتعاون مع صندوق أهداف التنمية المستدامة المشترك SDGs Joint Fund، حضر الاجتماع الدكتور أحمد كمالي نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وفي بداية الاجتماع، رحبت الدكتورة هالة السعيد بإيلينا بانوفا، معربة عن تقديرها للجهود التي تبذلها قيادة الأمم المتحدة في مصر ودعمها للحكومة المصرية، وكذلك الدعم الذي قدمه صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة لتقدير تكلفة إطار التمويل الوطني المتكامل (INFF) لموضوعات وأهداف التنمية المستدامة (SDGs) وتقييم التمويل الحالي.

وأوضحت السعيد أن مشروع “استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر” يستهدف الوصول إلى مصادر تمويل جديدة، وجذب تمويلات إضافية والاستفادة من الفرص المتاحة لزيادة التمويل والتخطيط لاستخدامه على نحوٍ أكثر فاعلية.

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