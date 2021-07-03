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فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 10:09 صباحاً - أدمن 13 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة
صحيفة المرصد-وكالات: قال مسؤولو محافظة شيزوكا وسط اليابان، اليوم السبت، إن حوالي 20 شخصا أصبحوا في عداد المفقودين بعد أن اجتاحت انهيارات أرضية المنازل في مدينة أتامي.
ولفتت وكالة NHK اليابانية، إلى أن الكارثة وقعت بعد هطول أمطار غزيرة على أجزاء من المحافظة.
وبدأ عناصر الشرطة ورجال الإطفاء عمليات البحث عن المفقودين. وقد طلب مسؤولو المحافظة المساعدة من أفراد قوات الدفاع.
وأظهر مقطع فيديو نشرته وكالة “نوفوستي” الروسية، فيضانا يجتاح مباني سكنية في مدينة أتامي اليابانية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: كارثة في اليابان.. شاهد: انهيار أرضي يجرف المنازل بسكانها! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.