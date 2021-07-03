تراند الفن: كارثة في اليابان.. شاهد: انهيار أرضي يجرف المنازل بسكانها!

صحيفة المرصد-وكالات: قال مسؤولو محافظة شيزوكا وسط اليابان، اليوم السبت، إن حوالي 20 شخصا أصبحوا في عداد المفقودين بعد أن اجتاحت انهيارات أرضية المنازل في مدينة أتامي.

ولفتت وكالة NHK اليابانية، إلى أن الكارثة وقعت بعد هطول أمطار غزيرة على أجزاء من المحافظة.

وبدأ عناصر الشرطة ورجال الإطفاء عمليات البحث عن المفقودين. وقد طلب مسؤولو المحافظة المساعدة من أفراد قوات الدفاع.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وكالة “نوفوستي” الروسية، فيضانا يجتاح مباني سكنية في مدينة أتامي اليابانية.



