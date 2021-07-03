تراند الفن: جبهة تيجراي: لن تتوقف المعارك قبل تحرير كل الإقليم من القوات الإثيوبية

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 10:09 صباحاً - أعلنت، اليوم السبت، جبهة تحرير شعب تيجراي أن الجبهة لن تتوقف عن المعارك التي تخوضها ضد قوات آبي أحمد بدعم إريتري، قبل تحرير إقليم تيجراي من كافة القوات الإثيوبية والميليشيات التابعة لها، وفقا لـ”العربية”.

وطالبت جبهة تحرير تيجراي أيضًا بتحقيق دولي في المجازر التي ارتكبتها القوات الإثيوبية في الإقليم، معلنة أنها ستتعاون مع المنظمات الدولية لإيصال الإغاثة لأكثر من مليوني نازح.

وفي سياق متصل، قال مسؤولون أمميون إن القتال الأخير في إقليم تيجراي في إثيوبيا، أدى إلى مجاعة باتت تؤثر الآن في أكثر من 400 ألف شخص.

وفي أول اجتماع علني لهم حول الأزمة، حذّر أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من أن ما يصل إلى 33 ألف طفل يعانون من سوء حاد في التغذية.

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