تراند الفن: المقاولون العرب يختتم تدريباته اليوم قبل مواجهة طلائع الجيش بالدوري الممتاز

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 10:09 صباحاً - يختتم فريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب، تدريباته الجماعية مساء اليوم السبت، على ملعبه بالجبل الأخضر، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد ذئاب الجبل، لمواجهة طلائع الجيش، في الخامسة مساء غدًا الأحد، على ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وتعادل المقاولون العرب إيجابيا في آخر مبارياته بمسابقة الدوري أمام إنبي، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على ستاد بتروسبورت.

يذكر أن المقاولون العرب، يحتل المركز الرابع عشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، برصيد 29 نقطة، ويحتاج إلى تحسين نتائجه خلال الفترة المقبلة، للدخول في المنطقة الهادئة بجدول الدوري.

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