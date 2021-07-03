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فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 10:09 صباحاً - أدمن 57 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة
صحيفة المرصد:تفاجأ زوجان أمريكيان في ولاية لويزيانا بتحويل 50 مليار دولار في حسابهما البنكي عن طريق الخطأ.
وفي التفاصيل، أودع بنك في حساب الزوجين المبلغ الهائل الذي يفوق ميزانيات دول، عن طريق الخطأ، حسب شبكة “فوكس نيوز”.
وقال دارين جيمس إن لدى وصوله إلى المنزل في مدينة باتون روج بلويزيانا في 12 يونيو الماضي عرضت عليه زوجته الرقم الفلكي في الحساب على هاتفها الذكي، بحسب “روسيا اليوم”.
وأضاف: “من أين أتى كل هذا؟ كل ما كنا نفكر به هو من سيطرق بابنا لاسترداد الأموال، لأننا لا نعرف أي شخص لديه هذا المبلغ الضخم من المال”، موضحا أنه لم يفكر مطلقا بالاحتفاظ بالأموال.
ولفت: “كنا نعلم أنها ليست ملكنا.. لم نربحها.. لذلك لم نتمكن من فعل أي شيء بها”، وبعدما اتصل الزوجان بالبنك قام الأخير بتصحيح الخطأ، واستغرق ذلك 4 أيام.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بنك يحول 50 مليار دولار على حساب زوجين بالخطأ.. وبعد مرور 4 أيام حدث أمر لا يخطر على البال! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.